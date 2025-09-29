Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnwagen

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich durch Aufhebeln der Tür Zugang zu einem Wohnwagen an der Werler Straße, in dem er augenscheinlich vorgangsweise gewohnt hatte.

Eine aufmerksame Zeugin konnte den Einbrecher am Samstag, 27. September, um 16 Uhr antreffen. Laut ihren Angaben ist der Tatverdächtige zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze braune, gräuliche Haare sowie einen Dreitagebart. Er hat kurze, braungraue Haare, einen Dreitagebart und eine schlanke Statur. Er trug eine blaurote dicke Jacke und eine dunkle Hose. Zudem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Der Tatverdächtige sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell