POL-EN: Sprockhövel: Auffahrunfall aufgrund tiefstehender Sonne - zwei Personen leicht verletzt

Herdecke (ots) - Zu einem schweren Badeunglück an einem See im Bereich der Straße Im Kleff kam es am 12.05.2025, gegen 18:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Jugendliche, darunter ein 16-jähriger aus Hagen am See. Der 16-jährige nutzte eine selbstgebaute Schaukel und beabsichtigte in den See zu schwingen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte in den ...

mehr