Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Schweres Badeunglück- 16-jähriger schwer verletzt

Herdecke (ots)

Zu einem schweren Badeunglück an einem See im Bereich der Straße Im Kleff kam es am 12.05.2025, gegen 18:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Jugendliche, darunter ein 16-jähriger aus Hagen am See. Der 16-jährige nutzte eine selbstgebaute Schaukel und beabsichtigte in den See zu schwingen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte in den flachen Uferbereich. Durch den Aufprall aus mehreren Metern Höhe zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Durch die Feuerwehr fanden umfangreiche Rettungsmaßnahmen statt. Der 16-jährige wurde mit einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen sind aktuell noch lebensbedrohlich.

Die Polizei macht gerade im Zusammenhang mit unbekannten Gewässern nochmal ganz deutlich:

1. Unbekannte Gewässer bergen versteckte Risiken wie Strömungen, Untiefen und scharfe Gegenstände unter Wasser.

2. Wer ohne Ortskenntnis ins Wasser springt, riskiert schwere Verletzungen oder sogar sein Leben.

3. Strömungen, Sogwirkungen und kalte Temperaturen können selbst geübte Schwimmer überraschen und gefährden.

Bitte nutzen Sie nur ausgewiesene und sichere Badestellen.

