POL-EN: Schwelm: Unfall unter Alkoholeinfluss- Schwelmer beschädigt drei geparkte Pkw

Hattingen (ots) - Am 10.05.2025, um 14:20 Uhr, kommt es auf der Straße Im Lichtenbruch in Hattingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Gespann. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Essen befährt zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig die dortige Einbahnstraße in absteigender Richtung in Fahrtrichtung Elfringhauser Straße. Zeitgleich befährt ein 63-jähriger Hattinger mit seinem VW Tiguan samt ...

