LPI-J: Politisch motivierte Sachbeschädigung
Weimar (ots)
In der Erfurter Straße kam es zu einem Angriff auf ein Parteibüro. Dabei haben der oder die unbekannten Täter mit blauer Farbe, die Partei beleidigende Worte, an eine Hauswand geschrieben. Die Farbe muss nun professionell entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
