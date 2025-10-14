PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Erfurter Straße kam es zu einem Angriff auf ein Parteibüro. Dabei haben der oder die unbekannten Täter mit blauer Farbe, die Partei beleidigende Worte, an eine Hauswand geschrieben. Die Farbe muss nun professionell entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 09:00

    LPI-J: Tiefstehende Sonne sorgt für Verkehrsunfall

    Weimar (ots) - Bad Berka: Ein Autofahrer hatte eine Panne in der Adolf-Brütt-Straße in Bad Berka und stand deswegen am Fahrbahnrand. Eine andere Fahrzeugführerin wollte an dem Pannenfahrzeug vorbeifahren, durch die blendende und tiefstehende Sonne schätzte sie den Abstand falsch ein und touchierte das andere Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Rückfragen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:00

    LPI-J: Mehrere Parkrempler im Saale-Holzland-Kreis

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Auf mehreren Parkplätzen im Saale-Holzland-Kreis kam es zu insgesamt drei Unfällen im Zusammenhang mit Ein- und Auspark-Vorgängen. Dabei wurden die Abstände zwischen den Fahrzeugen oft falsch eingeschätzt. Die Polizei empfiehlt besonders bei unübersichtlichen Parkplätzen besonders vorsichtig zu fahren und bei besonders engen Parklücken sich nach Möglichkeit einen Parkeinweiser zur ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:00

    LPI-J: Auto gegen Mauer geprallt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein Autofahrer meldete, dass er Montagmorgen gegen 06:45 Uhr gegen eine Mauer in Hermsdorf geprallt ist. Da er nach eigener Aussage etwas geschockt war, fuhr er zunächst nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Sowohl am Fahrzeug als auch der Mauer entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren