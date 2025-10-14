Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Auf offener Straße gestoßen, geschlagen und beleidigt wurde am 22. September 2025 ein 32-jähriger in Apolda. Dieser war gegen 17 Uhr auf der Christian-Zimmermann-Straße fußläufig unterwegs, als eine unbekannte männliche Person auf ihn zukam. Unvermittelt stieß der Täter sein Gegenüber, schlug ihm in die Magengrube und beleidigte diesen auch. Die Kriminalpolizei Jena, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen beitragen können. Zeugendes Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 248257/2024, telefonisch unter 03644 541 0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

