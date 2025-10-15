PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wechselseitige Körperverletzung nach Bürgerdialog

Jena (ots)

Am späten Dienstagabend kam es nach einem Bürgerdialog im Stadtteilzentrum Lisa zu einem Konflikt eines ehemaligen Teilnehmers des Dialogs und einer Gegendemonstrantin. Die 61-jährige Demonstrantin hielt ein Transparent dem 60-jährigen Mann entgegen. Der Mann der mit seinem Hund unterwegs war, schlug das Transparent beiseite, dabei verfing sich die Hundeleine an einem Finger der Demonstrantin und verletzte diese leicht. Als Reaktion darauf trat diese gegen das Knie des Hundehalters. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

