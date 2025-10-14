PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diesel aus Bagger gestohlen

Denstedt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10.10.2025 und dem 13.10.2025 wurde in der Nähe der Burg Denstedt der Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Bagger gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:09

    LPI-J: Hakenkreuz am Dobermannbrunnen

    Apolda (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte haben die Rückseite des Dobermannbrunnens in Apolda beschmiert. Ein ca. 40x40 cm großes Hakenkreuz und weitere volksverhetzende Schmierereien gilt es dort jetzt zu entfernen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:00

    LPI-J: Geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

    Apolda (ots) - Auf offener Straße gestoßen, geschlagen und beleidigt wurde am 22. September 2025 ein 32-jähriger in Apolda. Dieser war gegen 17 Uhr auf der Christian-Zimmermann-Straße fußläufig unterwegs, als eine unbekannte männliche Person auf ihn zukam. Unvermittelt stieß der Täter sein Gegenüber, schlug ihm in die Magengrube und beleidigte diesen auch. Die Kriminalpolizei Jena, die die Ermittlungen ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:00

    LPI-J: Schuhdiebstahl löst sich auf

    Weimar (ots) - Bereist vergangenen Freitag besuchte eine junge Frau mit ihren Kindern einen Kurs im Familienzentrum. Als dieser kurz nach elf Uhr beendet war, musste die Frau das Fehlen von insgesamt drei paar Kinderschuhen feststellen. Diese hatte sie vor dem Kursraum abgestellt. Das Objekt in der Abraham-Lincoln-Straße ist grundsätzlich für Jedermann zugänglich. Hinweise auf einen etwaigen Täter gab es keine. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren