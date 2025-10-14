LPI-J: Diesel aus Bagger gestohlen
Denstedt (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 10.10.2025 und dem 13.10.2025 wurde in der Nähe der Burg Denstedt der Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten Bagger gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell