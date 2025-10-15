PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Schmierereien in Jena

Jena (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben unbekannte Täter in der Paradiesstraße in Jena eine Sporthalle mit einem großflächigen Graffito beschmiert. Die Täter haben ein ca. 1,5 x 2,5 m großen Schriftzug zur Unterstützung eines Jenaer Fußballvereins gesprüht. Der entstandene Sachschaden konnte durch den Betreiber bisher nicht geschätzt werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

