LPI-J: Graffiti-Schmierereien in Jena

Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben unbekannte Täter in der Paradiesstraße in Jena eine Sporthalle mit einem großflächigen Graffito beschmiert. Die Täter haben ein ca. 1,5 x 2,5 m großen Schriftzug zur Unterstützung eines Jenaer Fußballvereins gesprüht. Der entstandene Sachschaden konnte durch den Betreiber bisher nicht geschätzt werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
