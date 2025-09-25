Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Exhibitionist entblößt sich in fremder Wohnung - Polizei sucht Zeugen.

Tönning (ots)

Am frühen Mittwochabend (24.09.2025) kam es in Tönning, nahe der Lehnsmann-Siercks-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine männliche Person folgt einer Rentnerin in die Küche und entblößt sich dort.

Der männliche Täter machte durch Klopfen im hinteren Bereich des Einfamilienhauses auf sich aufmerksam, sodass die Rentnerin die Hintertür zum Haus öffnete. Der Täter, welcher mit dem Fahrrad unterwegs war, bat um ein Glas Wasser. Als die Rentnerin ein Glas Wasser aus der Küche holen wollte, folgte der Täter der Dame und entblößte sich, während sie mit dem Rücken zu ihm stand. Als sich die Dame umdrehte, entdeckte sie den Herrn mit offener Hose und erigiertem Glied.

Die Rentnerin forderte den Herrn umgehend auf, das Haus zu verlassen, was der Mann auch umgehend tat. Die im Anschluss alarmierte Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen.

Laut Augenzeugen war der Täter mit dem Fahrrad unterwegs. Bei der Person soll es sich um einen 40 bis 45-jährigen sportlich, schlanken Mann mit sehr kurzem braunen Haar und osteuropäischem Akzent handeln. Zudem trug der Täter eine Jacke mit einem auffälligen Karomuster und soll mit dem Fahrrad in Richtung Kating unterwegs gewesen sein.

Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300, sollten Zeugen und Hinweisgeber diese Person in ihrer Nachbarschaft beobachtet haben.

