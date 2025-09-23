PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Flensburg (ots)

Am Dienstagmorgen (23.0.9.25) ereignete sich in der Straße Adelbylund vor der Kreuzung Ringstraße / Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw.

Das Lkw-Gespann kam von der Osttangente und fuhr der 44-jährigen Radfahrerin entgegen. Die Radfahrerin befuhr den Radweg entlang einer Baustelle. Aufgrund der Baustelle verengte sich der Radweg. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen streifte die Radfahrerin eine Warnbake der Baustellenbegrenzung und stürzte. In diesem Moment passierte der Lkw die Radfahrerin, sodass diese gegen das Gespann prallte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlung.

Notarzt und Rettungswagen wurden alarmiert. Die Radfahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in das nächstgelegene Krankenhaus. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Philipp Renoncourt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

