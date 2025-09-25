Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oeversee - Tankstellenraub mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen.

Oeversee (ots)

Am späten Samstagnachmittag (20.09.25) kam es gegen 19:00 Uhr in der Tankstelle an der Bundesstraße in Oeversee zu einem Raub auf eine Tankstelle. Der maskierte Täter raubt Bargeld und flüchtet anschließend. Polizeikräfte aus dem Umland werden zur Fahndung hinzugezogen. Der Täter ist bislang flüchtig.

Unter vorgehaltener Schusswaffe betrat der maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte eine Mitarbeiterin. Anschließend ging der Täter zur Kasse, öffnete diese, entnahm das Bargeld aus der Kasse und flüchtete in Richtung Mühlenweg. Während des Raubes betrat eine Kundin den Verkaufsraum, realisierte die Situation des Überfalls und verließ die Tankstelle sofort wieder.

Nachdem der Täter die Tankstelle verlassen hatte, nahm die Kundin mit ihrem Auto die Verfolgung auf und verlor den Täter im Bereich des Sandweges entlang der Treene.

Polizeikräfte aus allen angrenzenden Bereichen wurden zu Fahndungsmaßnahmen hinzugezogen. Die Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ohne Erfolg. Auf einem Sandweg entlang der Treene nahe der Feuerwehr konnten Beamte des Kriminaldauerdienstes nasse Kleidung sowie die Schusswaffe des Täters finden. Es wird vermutet, dass der Täter durch die Treene geflüchtet ist.

Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, welche um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-484 4110 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell