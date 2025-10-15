PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt, 46-Jähriger und 31-Jährige gehen ins Gefängnis

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Ukrainer. Den amtsbekannten Mann konnte die Polizei an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Da der 46-Jährige die Geldstrafe von knapp 5.000 Euro nicht bezahlen konnte, muss er die nächsten 110 Tage in der Justizvollzugsanstalt Tonna absitzen. Ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde gegen eine 31-jährige Deutsche vollstreckt. Auch sie konnte ihre Strafe (1.000 Euro) nicht zahlen. Sie wurde für 25 Tage Haft in die Vollzugsanstalt in Goldlauter gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:34

    LPI-J: Gartenlaube abgebrannt

    Apolda (ots) - Zu einem Gebäudebrand wurde gestern Nacht die Feuerwehr in die Gartenanlage Auenstraße in Apolda gerufen. Eine Laube stand dort lichterloh in Flammen und das Feuer drohte auf benachbarte Parzellen überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Ursache für das Feuer ein mit Gas betriebener Heizstrahler. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur genauen ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:00

    LPI-J: Schockanruf, versuchter Enkeltrickbetrug

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Eine 81-Jährige war am Dienstag Ziel von Betrügern. So habe eine unbekannte Täterin versucht sich als ihre Enkelin auszugeben. Doch die Rentnerin erkannte diesen Versuch sofort und ließ diesen ins Leere laufen. Seien sie immer misstrauisch bei sogenannten Schockanrufen und versuchen sie sich bei Verwandten rück zu versichern. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:00

    LPI-J: Graffiti-Schmierereien in Jena

    Jena (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben unbekannte Täter in der Paradiesstraße in Jena eine Sporthalle mit einem großflächigen Graffito beschmiert. Die Täter haben ein ca. 1,5 x 2,5 m großen Schriftzug zur Unterstützung eines Jenaer Fußballvereins gesprüht. Der entstandene Sachschaden konnte durch den Betreiber bisher nicht geschätzt werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren