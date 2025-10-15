Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt, 46-Jähriger und 31-Jährige gehen ins Gefängnis

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 46-jährigen Ukrainer. Den amtsbekannten Mann konnte die Polizei an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Da der 46-Jährige die Geldstrafe von knapp 5.000 Euro nicht bezahlen konnte, muss er die nächsten 110 Tage in der Justizvollzugsanstalt Tonna absitzen. Ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde gegen eine 31-jährige Deutsche vollstreckt. Auch sie konnte ihre Strafe (1.000 Euro) nicht zahlen. Sie wurde für 25 Tage Haft in die Vollzugsanstalt in Goldlauter gebracht.

