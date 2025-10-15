Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaube abgebrannt

Apolda (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurde gestern Nacht die Feuerwehr in die Gartenanlage Auenstraße in Apolda gerufen. Eine Laube stand dort lichterloh in Flammen und das Feuer drohte auf benachbarte Parzellen überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Ursache für das Feuer ein mit Gas betriebener Heizstrahler. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

