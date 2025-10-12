Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdacht der Wilddieberei - Zeugenaufruf

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren im Bereich des "Jagdrevieres Schöffenbach" bei der Ortslage Manebach vermutlich ein oder mehrere Wilddiebe unterwegs.

Hier wurde vermutlich mittels einer Kleinkaliberwaffe ein etwa ein Jahr altes Jungreh unsachgemäß erlegt.

Die Kriminalpolizei Gotha hat unter Einbeziehung des Veterinäramtes die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0265560/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell