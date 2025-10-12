Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag Abend, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zum Firmengrundstück eines Batterieherstellers Am Ichtershäuse Wege in Arnstadt.

Von der Seite des Radweges von Thörey nach Arnstadt öffneten der oder die Täter ein Zaunsfeld und begaben sich vermutlich auf das Gelände. Was entwendet wurde, ist derzeitig u.a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen - evtl. mit Fahrrädern und Fahrradanhängern zur Tatzeit im Bereich des Radweges beobachten konnten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0265686/2025 entgegen. (tb)

