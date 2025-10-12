PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag Abend, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zum Firmengrundstück eines Batterieherstellers Am Ichtershäuse Wege in Arnstadt.

Von der Seite des Radweges von Thörey nach Arnstadt öffneten der oder die Täter ein Zaunsfeld und begaben sich vermutlich auf das Gelände. Was entwendet wurde, ist derzeitig u.a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen - evtl. mit Fahrrädern und Fahrradanhängern zur Tatzeit im Bereich des Radweges beobachten konnten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0265686/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 21:39

    LPI-GTH: Mehrere Garagen aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Sonntag Nacht, zwischen 02.30 Uhr und 03:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam insgesamt sechs Garagen am Garagenkomplex Dornheimer Berg in Arnstadt. Aufgrund dessen, dass derzeit noch nicht alle Garageneigentümer ermittelt werden konnten, ist das Beutegut bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 13:19

    LPI-GTH: Körperverletzung

    Eisenach (ots) - Am Freitagabend, gg. 21 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 19 jähriger Mann von 4 anderen im Bereich des Bahnhofes angesprochen und es kam zu einem Streit. In der weiteren Folge wurde der Mann aus der Personengruppe heraus geschlagen und bedroht. Dem Geschädigten gelingt die Flucht und er verständigt die Polizei. Durch die Polizei konnten die 4 Personen nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte konnte zu den Tätern auch nur sagen, dass sie ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 13:07

    LPI-GTH: Fahren unter Betäubungsmitteln

    Eisenach (ots) - Am Samstag wurde gg. 13:30 Uhr ein 20 jähriger Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mittel verantworten. (anh) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren