HZA-LA: Der Zoll stellt sich vor - Zollinfotag - Karriere des Hauptzollamts Landshut am 20. September 2025 in Plattling, Robert-Bosch-Straße 1

Nach den bereits sehr gut besuchten Zollinfotagen in Altdorf und Passau bietet das Hauptzollamt Landshut in diesem Jahr noch einen weiteren Termin an, um Schülerinnen und Schülern von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien, gerne mit Eltern, aber auch Quereinsteigern, die Gelegenheit zu geben, einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu bekommen. Am 20. September 2025 öffnet die Dienststelle Robert-Bosch-Straße 1 in Plattling von 10 bis 14 Uhr dazu die Türen.

"Haben Sie Waren anzumelden?" - Auf diese Frage lässt sich die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner schon lange nicht mehr reduzieren. Im Europa der offenen Grenzen hat sich das Gesicht des Zolls gewandelt und das Aufgabenspektrum stark erweitert.

Ein Stationenlauf bietet den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit sich die Aufgaben der einzelnen Fachbereiche anhand anschaulicher Beispiele und Mitmachstationen vorstellen und erläutern zu lassen.

Unter anderem können die Gäste anhand vorbereiteter Paketsendungen erfahren, ob eine Ware einfuhrfähig ist bzw. welche Einfuhrabgaben fällig werden würden, wie Zollabfertigung und Außenprüfung funktionieren oder wie die Finanzkontrolle Schwarzarbeitet prüft.

"Der große Zuspruch an unseren Zollinfotagen - Karriere und somit an einer Beamtenlaufbahn beim Zoll freut uns sehr. Der Zoll bietet neben einem sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche, vom Vollzugsdienst, Prüfungsdienst bis hin zum Innendienst und deshalb einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Berufsalltag", so Petra Seidl, Leiterin des Hauptzollamts Landshut. Ein Hauptaugenmerk wird auf die Vorstellung des Bewerbungsverfahrens und den Ablauf der Ausbildung bzw. des Dualen Studiums gelegt werden.

Das Aufzeigen von Kontrollsituationen und der Einsatz unserer vierbeinigen Helfer werden das Programm abrunden.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt? Anmeldung ist noch möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Ausblick:

Auch in 2026 wird das Hauptzollamt Landshut wieder Zollinfotage-Karriere veranstalten. Anmeldung ist auch hierfür schon möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Zusatzinformation:

Der Zoll mit seinen vielseitigen Tätigkeiten bietet eine interessante Ausbildung im mittleren Zolldienst, sowie ein Duales Studium (Bachelor of Laws (LL.B.)) im gehobenen Zolldienst und ein Duales Studium Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science (B.SC.)) an.

