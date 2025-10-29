PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungserfolg der Erfurter Polizei

Erfurt (ots)

Mit viel Aufwand gelang es der Erfurter Polizei gestern in einem umfangreichen Einsatz, einen gewerbsmäßigen Diebstahl aufzuklären und mehrere Strafverfahren gegen vier Tatverdächtige einzuleiten. Die Männer im Alter von 17 bis 35 Jahren stahlen zunächst kurz nach 08:00 Uhr in einem Supermarkt in der Erfurter Innenstadt Lebensmittel. Anschließend bestahlen sie dort mehrere Kunden, indem Sie Geldbörsen aus Handtaschen und in Einkaufskörben abgestellten Rucksäcken entwendeten. Mitarbeiter des Marktes wurden auf das Treiben aufmerksam, verwiesen die Diebe des Geschäfts und verständigten die Polizei. Kurze Zeit später schlugen die vier Männer erneut zu. Diesmal bestahlen sie an einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Erfurter Anger einen 85-jährigen Mann und entwendeten dem Senior knapp 2.000 Euro Bargeld. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe durch den Inspektionsdienst Nord, in enger Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei, ermittelt und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Festnahmen wurden zwei Rucksäcke aufgefunden, welche zweifelsfrei den Tätern zugeordnet werden konnten. In diesen befanden sich u. a. diverse Hygieneartikel, zahlreiche Mobiltelefone, mehrere Laptops sowie ein Tablet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Dort fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden drei der vier Beschuldigten auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen den vierten Beschuldigten, einen 19-Jährigen, bestand ein Haftbefehl, welcher in der weiteren Folge vollstreckt wurde. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Schockanrufe im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Mehrere Schockanrufe beschäftigten gestern die Polizei im Landkreis. Im Laufe des Dienstags meldeten sich sechs Bürgerinnen und Bürger und berichteten von Schockanrufen mit der Masche "Tödlicher Verkehrsunfall". Hierbei geben sich die Täter telefonisch als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen eine dramatische Notsituation vor. Eine gängige Variante ist etwa die Behauptung, ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Geldkassette bei Einbruch aus Friseursalon gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag hatten es Einbrecher auf einen Friseursalon in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Unbekannten beschädigten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss. Anschließend gelang es ihnen, durch das so entstandene Loch in der Scheibe den Fensterhebel zu betätigen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. In der weiteren Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 06:26

    LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in Erfurt

    Erfurt (ots) - Dienstagmorgen kam es in einer Wohnung im Julius-Leber-Ring in Erfurt zu einem Brand. Gegen 06:40 Uhr geriet das Schlafzimmer der Wohnung in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes noch zwei Tiere in der Wohnung. Während eine Katze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren