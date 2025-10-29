Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungserfolg der Erfurter Polizei

Erfurt (ots)

Mit viel Aufwand gelang es der Erfurter Polizei gestern in einem umfangreichen Einsatz, einen gewerbsmäßigen Diebstahl aufzuklären und mehrere Strafverfahren gegen vier Tatverdächtige einzuleiten. Die Männer im Alter von 17 bis 35 Jahren stahlen zunächst kurz nach 08:00 Uhr in einem Supermarkt in der Erfurter Innenstadt Lebensmittel. Anschließend bestahlen sie dort mehrere Kunden, indem Sie Geldbörsen aus Handtaschen und in Einkaufskörben abgestellten Rucksäcken entwendeten. Mitarbeiter des Marktes wurden auf das Treiben aufmerksam, verwiesen die Diebe des Geschäfts und verständigten die Polizei. Kurze Zeit später schlugen die vier Männer erneut zu. Diesmal bestahlen sie an einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Erfurter Anger einen 85-jährigen Mann und entwendeten dem Senior knapp 2.000 Euro Bargeld. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe durch den Inspektionsdienst Nord, in enger Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei, ermittelt und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Festnahmen wurden zwei Rucksäcke aufgefunden, welche zweifelsfrei den Tätern zugeordnet werden konnten. In diesen befanden sich u. a. diverse Hygieneartikel, zahlreiche Mobiltelefone, mehrere Laptops sowie ein Tablet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Dort fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden drei der vier Beschuldigten auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen den vierten Beschuldigten, einen 19-Jährigen, bestand ein Haftbefehl, welcher in der weiteren Folge vollstreckt wurde. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell