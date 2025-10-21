Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr befreit eine verletzte Person nach Verkehrsunfall in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Die Feuerwehr Grevenbroich wurde am heutigen Dienstag gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landstraße 116 und der Grubenrandstraße alarmiert. Ein Pkw war augenscheinlich von der Fahrbahn abgekommen, auf die Seite gestürzt und im Gebüsch neben der Fahrbahn liegen geblieben.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich eine Person noch im Fahrzeug. Der Mann war ansprechbar, konnte sein Auto allerdings nicht ohne weiteres selbst verlassen. In enger Abstimmung mit dem anwesenden Notarzt und dem Rettungsdienst leiteten die Feuerwehrleute eine technische Rettung ein, um den Verunfallten möglichst schonend zu retten. Mittels einer Säbelsäge öffneten die Retter das Dach des auf der Seite liegenden Fahrzeugs. Außerdem stabilisierten sie das Auto. Nach rund 30 Minuten konnte der Mann befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden, welcher ihn in ein Krankenhaus transportierte.

Die Feuerwehr sicherte außerdem die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Stadtbetriebe Grevenbroich übergeben, die mit der Beseitigung einer Ölspur beauftragt wurden.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte und Gustorf/Gindorf. Gegen 14.30 Uhr konnten alle Kräfte wieder einrücken. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell