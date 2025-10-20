Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Aktion "NovemBart": Feuerwehrleute lassen sich wieder Bart für guten Zweck wachsen

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Wer im November auf haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute aus Grevenbroich trifft, dem dürfte ein neuer Look im Gesicht der Einsatzkräfte kaum verborgen bleiben. Die Wehrleute rufen erneut zum Bart tragen im Monat November auf. Ziel der Aktion: Aufmerksamkeit erregen und Spenden sammeln - diesmal für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf.

Bereits vor drei Jahren machte die Grevenbroicher Feuerwehr mit einem außergewöhnlichen Spendenaufruf auf sich aufmerksam. Damals kamen durch den Aufruf über 7.000 Euro für die Stiftung "Paulinchen" für brandverletzte Kinder zusammen. Ein voller Erfolg, der nun nach drei Jahren Pause, wiederholt werden soll.

Der Trend zum Schnauzbart im November nimmt schon seit einigen Jahren stetig zu. In der Regel wollen die Bartträger beim "Movember" für männertypische Krebserkrankungen sensibilisieren und Spenden sammeln. Das Ziel der Sensibillisierung verfolgen auch die Wehrleute aus der Schlossstadt. Dennoch steht für sie thematisch wieder das Spendenziel im Mittelpunkt.

Initiator der Grevenbroicher Aktion ist wieder Marcel Heintz, der als hauptamtlicher Retter bei der Wehr tätig ist. Nachdem er mehrmals wieder von Freunden und Kollegen der Feuerwache auf eine Wiederholung der Aktion angesprochen wurde, rief er erneut sein Team zusammen. Das Ziel der Aktion "NovemBart": Möglichst viele sonst üblicherweise glattrasierte Grevenbroicher Feuerwehrleute - gerne auch weitere Unterstützer - lassen sich vom 1. bis zum 30. November einen Bart wachsen, um durch ihr ungewohntes Erscheinungsbild Aufmerksamkeit zu erzeugen und so für Spenden zu werben.

Gespendet werden kann an den "Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich e.V." unter der IBAN: DE15 3055 0000 0000 1251 95 mit dem Stichwort "Hospiz". "Wir werden die Spendenzeit sicherlich wieder mit gezielten Werbeaktionen begleiten", sagt Matthias Engels von der ehrenamtlichen Löscheinheit Stadtmitte, die - wie der Großteil der übrigen Ehrenamtler - die Aktion ebenfalls unterstützt.

Weitere Informationen zur Sammlung gibt es auch auf den Social-Media Kanälen der Feuerwehr Grevenbroich.

