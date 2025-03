Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Während des Einkaufs bestohlen - Zeugen gesucht

Artern (ots)

Nach einem Diebstahl, der sich am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Schönfelder Straße ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweis.

Eine Frau ließ ihren Einkaufsbeutel, der während des Einkaufs am Einkaufswagen hing, für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen Augenblick nutzten bislang unbekannte Diebe, um das Portemonnaie aus dem Einkaufsbeutel zu stehlen. Als die Geschädigte an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Mit dem Portemonnaie erlangten der oder die Täter mehrere hundert Euro Bargeld sowie Dokumente.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0064158

Die Polizei rät, Wertsachen während des Einkaufens sicher zu verstauen. Mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcke sollten immer geschlossen gehalten und am Körper getragen werden. Bleiben Sie beim Einkaufen stets aufmerksam, lassen Sie Tasche oder Rucksack nie unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurück. Achten Sie auf typische Diebestricks, zum Beispiel Ablenkungsmanöver; anrempeln oder Gedrängesituationen werden ebenfalls von Dieben genutzt, um sich an Taschen zu schaffen zu machen. Falls Sie dennoch Opfer eines Diebstahls werden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und lassen Sie ihre EC- oder Kreditkarte umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren.

