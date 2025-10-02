Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Zimmerbrand in Frimmersdorf - Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Gegen 14:10 Uhr wurde die Feuerwehr Grevenbroich am heutigen Donnerstag mit dem Alarmstichwort ausgelöster Rauchmelder nach Grevenbroich Frimmersdorf alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße "An St. Martin" in Frimmersdorf war im Erdgeschoss eine Wohnung verraucht.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Einheit Frimmersdorf/Neurath entdeckten sie noch eine Person in der Wohnung. Die Einsatzkräfte verschafften sich daraufhin gewaltsam Zutritt.

In den verrauchten Räumen fanden Atemschutztrupps eine Frau vor, die gestürzt war und sich nicht mehr selbstständig in Sicherheit bringen konnte. Die Feuerwehr rettete die Bewohnerin aus der Wohnung und übergab sie an den Rettungsdienst. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Ursächlich war ein Kleinbrand in der Küche, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Im Anschluss wurden die Räume mit Hochleistungslüftern entraucht.

Im Einsatz waren die Einheit Frimmersdorf/Neurath gemeinsam mit der hauptamtlichen Wache, außerdem Rettungsdienst und Notarzt. Rund 20 Einsatzkräfte waren für etwa eine Stunde gebunden. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

