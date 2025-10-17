Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Witten - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Am 14. Oktober, gegen 21.30 Uhr, kam es in Witten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 15-jähriger Wittener war mit seinem E-Scooter auf der Bachstraße in Richtung Husemannstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Pkw aus der Bottermannstraße und bog nach links auf die Bachstraße ab.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahr-zeugen.

Der 15-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Jugendlichen oder eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto, eventuell ein Kombi, gehandelt hat. Im Fahrzeug war die Musik laut eingeschaltet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234 909-5216 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell