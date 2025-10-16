PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecherinnen werden überrascht und flüchten - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt: Am Dienstag, 14. Oktober, gegen 11.25 Uhr verschafften sich zwei Frauen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Westfalenstraße in Herne-Röhlinghausen. Als sie gerade dabei waren, die Räumlichkeiten zu durchsuchen, wurden sie durch zwei Familienmitglieder (13 und 18) überrascht.

Die beiden Tätverdächtigen flüchteten aus der Wohnung. Als die 18-Jährige die jüngere der beiden Einbrecherinnen festhalten wollte, trat diese ihr vor das Bein und verletzte sie leicht.

Die unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtige:

   - 40 bis 50 Jahre alt
   - hellbraune Haare
   - beige Jacke
   - weißer Pullover

2. Tatverdächtige:

   - etwa 16 Jahre alt (möglicherweise die Tochter der älteren Frau)
   - ca. 1,60 m groß
   - schwarze, zum Zopf gebundene Haare
   - mit schwarzem Kajalstift geschminkte Augen
   - schwarze Weste

Die beiden Frauen sollen arabisch miteinander gesprochen haben. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täterinnen Goldschmuck.

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

