POL-BO: Einbrecherinnen werden überrascht und flüchten - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt: Am Dienstag, 14. Oktober, gegen 11.25 Uhr verschafften sich zwei Frauen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Westfalenstraße in Herne-Röhlinghausen. Als sie gerade dabei waren, die Räumlichkeiten zu durchsuchen, wurden sie durch zwei Familienmitglieder (13 und 18) überrascht.

Die beiden Tätverdächtigen flüchteten aus der Wohnung. Als die 18-Jährige die jüngere der beiden Einbrecherinnen festhalten wollte, trat diese ihr vor das Bein und verletzte sie leicht.

Die unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtige:

- 40 bis 50 Jahre alt - hellbraune Haare - beige Jacke - weißer Pullover

2. Tatverdächtige:

- etwa 16 Jahre alt (möglicherweise die Tochter der älteren Frau) - ca. 1,60 m groß - schwarze, zum Zopf gebundene Haare - mit schwarzem Kajalstift geschminkte Augen - schwarze Weste

Die beiden Frauen sollen arabisch miteinander gesprochen haben. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täterinnen Goldschmuck.

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

