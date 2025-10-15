PRESSEPORTAL Presseportal Logo


POL-BO: Dieb attackiert Ladendetektiv: Tatverdächtiger (33) vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 14. Oktober, in einem Supermarkt an der Hauptstraße 25 in Herne hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann vorläufig festgenommen.

Ein Ladendetektiv (46, aus Bochum) des Supermarkts hatte gegen 15 Uhr einen verdächtigen Mann beobachtet, wie er mehrere Artikel in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte.

Als der 46-Jährige den Tatverdächtigen darauf ansprach, attackierte dieser den Bochumer unvermittelt mit Schlägen und Tritten. Bei dem Versuch, den Kriminellen festzuhalten, fielen beide Männer zu Boden. Durch die Unterstützung zweier Zeugen konnte der Tatverdächtige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen (33, ohne festen Wohnsitz) vorläufig fest.

Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an.

