Polizei Bochum

POL-BO: Love-Scamming: Bochumerin (64) betrogen

Bochum (ots)

Die versprochene große Liebe oder doch nur der Kampf gegen Einsamkeit? Dies wurde einer Bochumerin (64) zum Verhängnis.

Über soziale Medien lernte die 64-Jährige vor etwa anderthalb Jahren einen "Prinzen" kennen. Was zunächst absurd erscheinen mag, wurde für die Frau bitterer Ernst. Sie verliebte sich in ein virtuelles Gegenüber. Klar ist: Alles, was an Nachrichten und Fotos ausgetauscht wurde, diente offenbar nur einem Ziel: Durch Betrug Geld zu erbeuten.

Die Bochumerin wurde dazu gebracht, mehrere Tausend Euro über Gutscheincodes an den "Prinzen" zu übermitteln - zusätzlich eigene, zum Teil intime Fotos. Das Gegenüber nutzte diese Bilder, um weiteres Geld von der 64-Jährigen zu erpressen, andernfalls würden die Bilder öffentlich gemacht.

Dieser Teufelskreis führte die Frau an die Grenzen ihrer Existenz - nicht nur finanziell, sondern auch emotional.

Der Fall zeigt, wie skrupellos Betrüger mit ihren Opfern umgehen. Die Polizei kann nur vor solchen Machenschaften warnen. Immer wieder fallen Opfer auf Täter oder Tätergruppen herein. Das Geschlecht der Täter und Opfer spielen dabei keine Rolle. Die Kriminellen nutzen alle Mittel, um sich für ihr Gegenüber unverzichtbar zu machen.

Fallen Sie nicht auf derartige Betrugsversuche herein! Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

