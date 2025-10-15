Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Trickbetrüger haben einen Herner (71) um seinen Schmuck gebracht. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!

Unter einem Vorwand verschafften sich zwei "Handwerker" am Montag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr Zutritt zu der Wohnung an der Magdeburger Straße in Eickel. Später bemerkte der Wohnungsinhaber, dass Schmuck entwendet worden war.

Die beiden Trickbetrüger werden wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß - einer schlank, einer kräftig - schwarze Haare - "südländisches Aussehen" - schwarze Hose, schwarze Jacke - sprachen "gebrochenes" Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell