Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligte Radfahrerin

Bochum (ots)

Eine Fußgängerin (54, aus Bochum) wurde bei einem Unfall am Samstag, 11. Oktober, verletzt. Die Polizei sucht die beteiligte Fahrradfahrerin sowie weitere Zeugen.

Die Bochumerin ging mit ihrem Hund gegen 12.25 Uhr auf dem Weg "Auf dem Güstenberg" in Richtung Hiltroper Straße. Als ihr in Höhe der Hausnummer 8 eine Fahrradfahrerin entgegenkam, wich die Fußgängerin nach aktuellem Stand nach rechts aus, wurde aber trotzdem von dem vorbeifahrenden Rad touchiert.

Daraufhin stürzte die 54-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles E-Bike handeln.

Die Fußgängerin begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell