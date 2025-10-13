PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Sicher unterwegs mit dem Rollator: Aktionstag am 15. Oktober in Witten

Witten (ots)

Rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem Rollator" bietet die Polizei regelmäßig Aktionstage an. Nächster Termin ist am Mittwoch, 15. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Stadtgalerie Witten.

Bei der Anschaffung eines Rollators gibt es oft keine oder nur eine kurze allgemeine Einweisung und viele Fragen bleiben offen. Zudem gestaltet sich die Handhabung im Alltag durch hohe Bordsteine, Straßenbahnschienen oder Gullideckel ohne das richtige Training oft schwieriger, als vorerst angenommen.

Um diese Unsicherheiten zu bewältigen, stehen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum, der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER), dem Seniorenbüro der Stadt Witten und einem Sanitätshaus allen Interessierten zur Verfügung, geben Antworten, Anleitungen und hilfreiche Tipps.

Zudem können auf einem Rollator-Parcours wieder verschiedene Alltagssituationen, wie etwa das sichere Gehen auf unterschiedlichen Untergründen sowie das Überwinden von Hindernissen, trainiert werden.

Denn wer sicher mit seinem Rollator umgehen kann, kann seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr richten, was Unfällen effektiv vorbeugt. Ziel ist es, Mobilität zu fördern und die Eigenständigkeit durch den Rollator zu steigern - zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

