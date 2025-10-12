Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall - E-Scooter Fahrer (38) aus Herne schwer verletzt

Herne (ots)

Am 11. Oktober, gegen kurz nach 20 Uhr, kam es in Herne im Bereich Bergstraße in Herne zu einem Alleinunfall.

Ein 38-jähriger Herner fuhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Bergstraße in Richtung Altenhöfener Straße. In Höhe Erlenweg kam er aus noch ungeklärtem Grund zu Fall und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Herner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell