Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer begeht mehrere Straftaten
Bücken (ots)
(Gav) Am 02.09.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße Dedendorf in Bücken.
Der Fahrer war mit etwa 40 km/h unterwegs und fiel den Beamten dadurch auf. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zudem war der E-Scooter nicht versichert.
Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von letztlich 0,96 Promille.
Die Weiterfahrt wurde dem 29-jährigen Mann aus Hoya untersagt. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell