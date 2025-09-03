Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer begeht mehrere Straftaten

Bücken (ots)

(Gav) Am 02.09.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße Dedendorf in Bücken.

Der Fahrer war mit etwa 40 km/h unterwegs und fiel den Beamten dadurch auf. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zudem war der E-Scooter nicht versichert.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von letztlich 0,96 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem 29-jährigen Mann aus Hoya untersagt. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell