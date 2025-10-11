PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Richard G. ist wieder da!

Bochum (ots)

Der vermisste Richard G. aus Dortmund ist wieder da. Der 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 10:14

    POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es am Freitagabend, 10. Oktober, in Bochum-Riemke gekommen. Zwei männliche Tatverdächtige sind flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die beiden Einbrecher gegen 21.35 Uhr sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pantaleonstraße zu ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:13

    POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum: E-Scooter-Fahrer schlägt auf Pkw ein und flüchtet

    Bochum (ots) - Am Freitagnachmittag, 10. Oktober, ist es in Bochum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein beteiligter E-Scooter-Fahrer ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen gegen 16.05 Uhr die Friedensstraße und wollte nach rechts in die Alleestraße einbiegen. Hierbei kam es aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren