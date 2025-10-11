POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Richard G. ist wieder da!
Bochum (ots)
Der vermisste Richard G. aus Dortmund ist wieder da. Der 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.
