Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Richard G. ist wieder da!

Bochum (ots)

Der vermisste Richard G. aus Dortmund ist wieder da. Der 76-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell