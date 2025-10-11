Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es am Freitagabend, 10. Oktober, in Bochum-Riemke gekommen. Zwei männliche Tatverdächtige sind flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die beiden Einbrecher gegen 21.35 Uhr sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pantaleonstraße zu verschaffen. Hierbei wurden sie allerdings von einem aufmerksamen Nachbarn überrascht und flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Herner Straße.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Die beiden Kriminellen werden beschrieben als ca. 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, mit einem "osteuropäischen" Erscheinungsbild. Ein Täter war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Der andere Mann trug einen dunklen Pullover, eine graue Jogginghose sowie eine Brille.

Wer hat etwas gesehen? Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

