Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger bringt Senioren um ihren Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

"Notsituation" vorgetäuscht: Ein Trickbetrüger hat ein Bochumer Ehepaar (beide 85 Jahre alt) um ihren Schmuck gebracht.

Am Donnerstag, 9. Oktober, klingelte es gegen 17 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Küppersstraße in Bochum. Die Wohnungsinhaberin öffnete und ließ einen Mann, der vorgab, dringend auf die Toilette zu müssen, hinein.

Nachdem der Fremde die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkten die Senioren, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - 1,80 bis 1,85 m groß - schlank - dunkle Haare - "afrikanisches Aussehen" - schwarze Hose, karierter Pullover, schwarze Schuhe - sprach langsam und "gebrochenes" Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

An dieser Stelle der dringende Appell: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

