Polizei Bochum

POL-BO: Der TÜV sagt nein! Die Polizei auch!

Bochum, Herne (ots)

Ein Kleintransporter, der mehr Macken als ein alter Koffer hatte, ist am 9. Oktober in Herne an der Holsterhauser Straße angehalten worden.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes wurden auf den Transporter aufmerksam, zwar nicht wegen seines nostalgischen Charmes, sondern vor allem wegen seiner Mängelliste, die am Ende so lang war, dass sogar der TÜV "neidisch" werden könnte.

Bei genauerer Betrachtung wurde schnell klar: Der Fahrer hatte anscheinend einen besonderen Bezug zu seinem Fahrzeug - allerdings nicht zu dessen Technik. So war der linke Außenspiegel, der keinen Blinker hatte, wohl eher als Deko gedacht, denn als funktionales Bauteil. Ein Blinker ist dort bei diesem Fahrzeug Pflicht. Der rechte vordere Reifen? Zeigte seine Trägermaterialien in der Sonne - vermutlich, um die Aufmerksamkeit auf die mangelnde Reifenpflege zu lenken. Die Bremsscheibe hinten glänzte zwar wie ein Neuteil, doch die Rillen und Riefen verrieten: Hier wurde wohl falsch herum gebremst. Ist klar, wenn die Bremsbeläge falsch herum eingebaut wurden; halt Metall auf Metall. Und die Kontrollleuchten im Cockpit? Zeigten mehr Signale als ein Weihnachtsbaum ... ABS ESP, ASR, Airbag ... alles da ... leider auch an.

Nach der Überprüfung wurde klar: Der TÜV und die Polizei sagen NEIN! Dieser Kleintransporter hatte insgesamt 32 Mängel - von kleinen Schönheitsfehlern bis hin zu gefährlichen Auswirkungen. Das Fahrzeug wurde als "verkehrsunsicher mit unmittelbarer Gefährdung" eingestuft - Weiterfahrt undenkbar.

Der Unternehmer hat nun die Aufgabe, den Transport des "Schmuckstücks" zu organisieren. Eine ordentliche Anzeige wird es aber geben. Nicht jedes Fahrzeug, das auf den Straßen unterwegs ist, hat auch das Zeug dazu. Für dieses Fahrzeug - viel Glück bei der Reparatur.

Um trotzdem mal wieder ernst zu werden: Die Sicherheit von Fahrzeugen ist im Interesse von uns allen. Fahrzeuge mit so gravierenden Mängeln haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Darum werden wir, trotz des mit Humor versehenen Textes, konsequent Maßnahmen einleiten. In unser aller Interesse.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell