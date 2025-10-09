Polizei Bochum

POL-BO: Mopedfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Oktober, gegen 9.05 Uhr in Bochum wurde ein Mopedfahrer (47, aus Herne) leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Mopedfahrer in den Kreisverkehr Ortsumgehung Günnigfeld / Ostpreußenstraße ein. Plötzlich habe ein vor ihm fahrender Kastenwagen bis zum Stillstand abgebremst, so dass der Rollerfahrer eine Notbremsung durchführen musste. Dabei sei sein Leichtkraftrad auf der feuchten Straße weggerutscht. Der Herner stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Der Kastenwagen entfernte sich ohne eine Unfallaufnahme in Richtung Bergmannstraße.

Auch der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort und folgte dem Kastenwagen bis zur Kreuzung Hordeler Straße / Zur-Nieden-Straße, wo dieser kurz hielt. Als der Rollerfahrer ein Foto von dem Kastenwagen machen wollte, stieg der Beifahrer des Transporters aus und stieß das Zweirad samt Fahrer um. Anschließend entfernte sich der Transporter in Richtung Hauptstraße.

Der Herner zog sich bei beiden Stürzen Verletzungen zu. Er lehnte eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort ab und gab an, sich selbstständig zum Arzt zu begeben.

Der Fahrer des Kastenwagens wird wie folgt beschrieben: 24 bis 30 Jahre alt, "südländisches Aussehen", dunkle Haare, Bart. Der Beifahrer soll 20 bis 24 Jahre alt sein, ebenfalls "südländisch aussehen" und einen Bart haben. Er trug eine dunkle Hose.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Herner Kennzeichen handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell