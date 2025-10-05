Polizei Bochum

POL-BO: 17-Jähriger ertappt Einbrecher in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch, der sich am Samstag, 4. Oktober, an der Harkortstraße in Bochum-Wattenscheid ereignet hat.

Ein 17-jähriger Bochumer befand sich in seinem Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses, als er gegen 10.20 Uhr Geräusche in der Wohnung hörte. Da seine Eltern nicht zu Hause sein sollten, sah er nach und traf auf einen Einbrecher, der gerade die Räume durchwühlte. Dieser hatte sich augenscheinlich über die aufgehebelte Haus- sowie Wohnungstür Zutritt verschafft. Es kam zu einem kurzen Handgemenge, woraufhin der Einbrecher flüchtete.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, wird als 170 bis 175 cm groß und zwischen 24 und 26 Jahre alt geschätzt. Er hat schwarze Haare und wird als "südeuropäisch" beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, die sein Gesicht verdeckte.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell