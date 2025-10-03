Polizei Bochum

POL-BO: Schmuck aus Wohnung geklaut: Falsche Heizungsmonteure in Bochum-Wiemelhausen unterwegs

Bochum (ots)

Falsche Heizungsmonteure haben eine Seniorin (81) aus Bochum am Freitag, 3. Oktober, um ein Schmuckkästchen erleichtert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand klingelten die beiden Tatverdächtigen gegen 10.50 Uhr an der Wohnungstür der Frau in der Straße Am Bleckmannshof und gaben an, von einer Spezialfirma zu sein und die Heizung kontrollieren zu müssen. Während einer der Männer mit der Dame im Wohnzimmer nach dem Heizungsregler schaute, begab sich der zweite Täter unbemerkt in das Schlafzimmer der 81-Jährigen und entwendete ein Schmuckkästchen.

Als sich die Senioren des Diebstahls bewusstwurde und sie um Hilfe rief, flüchteten die beiden Kriminellen in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Tatortbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Die beiden Männer werden beschrieben als ca. 30 Jahre alt und zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß. Beide Täter hatten kurze schwarze Haare und einer der Männer war mit einem weißen Overall bekleidet.

Wer hat etwas gesehen? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell