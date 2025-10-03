Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrerinnen - eine Schwerverletzte (66)

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 2. Oktober, kam es auf dem Radweg an der Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum-Dahlhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zuzog.

Gegen 14.30 Uhr befuhren eine 66-jährige Bochumerin und eine 64-jährige Bochumerin hintereinander mit ihren Pedelecs den Radweg in Fahrtrichtung Essen.

Während eines Überholvorgangs touchierte die 66-Jährige die vorausfahrende 64-Jährige. In der Folge verloren beide Fahrerinnen die Kontrolle über ihre Fahrräder und stürzten.

Die 66-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell