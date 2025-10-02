PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:30

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/182030 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 12. Oktober 2024 gegen 18 Uhr an einem Bochumer Geldinstitut unberechtigt ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:35

    POL-BO: Verkehrsunfall - Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

    Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen 1. Oktober, gegen 20.45 Uhr, in Bochum. Zwei Motorradfahrer (28/30, beide aus Bochum) waren mit ihren Zweirädern nebeneinander auf der Universitätsstraße in Fahrtrichtung Bochum-Innenstadt unterwegs. Aus noch ungeklärtem Grund kam es in Höhe der Zufahrt zum Hustadtring zu einer seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer kamen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren