POL-BO: Fahrradfahrerin bei Ausweichmanöver verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Witten (ots)

Eine Fahrradfahrerin (53, aus Witten) wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 1. Oktober, an der Poststraße in Witten verletzt. Das Verkehrskommissariat sucht die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Die Wittenerin befuhr gegen 12.40 Uhr die Einbahnstraße in der für Radfahrende zugelassenen entgegengesetzten Richtung. Nach aktuellem Stand fuhr ein entgegenkommendes Auto so dicht an die Radfahrerin heran, dass diese beim Ausweichen die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte.

Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Die Fahrradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden.

Die Autofahrerin wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, graue, schulterlange Haare, helles Oberteil, darüber vermutlich ein grauer "Hausmeisterkittel". Bei dem Auto soll es sich um einen blauen VW Polo handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell