Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/182030

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 12. Oktober 2024 gegen 18 Uhr an einem Bochumer Geldinstitut unberechtigt einen Bargeldbetrag mit einer zuvor entwendeten EC-Karte abgehoben haben.

Hinweise nehmen das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0234 909-4605 oder die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

