PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/182030

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 12. Oktober 2024 gegen 18 Uhr an einem Bochumer Geldinstitut unberechtigt einen Bargeldbetrag mit einer zuvor entwendeten EC-Karte abgehoben haben.

Hinweise nehmen das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0234 909-4605 oder die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Fabian Tobias Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:35

    POL-BO: Verkehrsunfall - Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

    Bochum (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen 1. Oktober, gegen 20.45 Uhr, in Bochum. Zwei Motorradfahrer (28/30, beide aus Bochum) waren mit ihren Zweirädern nebeneinander auf der Universitätsstraße in Fahrtrichtung Bochum-Innenstadt unterwegs. Aus noch ungeklärtem Grund kam es in Höhe der Zufahrt zum Hustadtring zu einer seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer kamen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:05

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Person?

    Bochum (ots) - Nach einer Körperverletzung und anschließendem Widerstand veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Person? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/182134 Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht. Dem abgebildeten Mann wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren