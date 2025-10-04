Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Harpen - Fahrzeug überschlägt sich

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Freitagabend, 3. Oktober, in Bochum-Harpen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Mann aus Herne gegen 21.15 Uhr den Harpener Hellweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Er beabsichtigte, auf die Auffahrt zur A40 in Richtung Dortmund abzubiegen.

Zur selben Zeit befuhr ein 23-jähriger Bochumer in Begleitung einer 21- jährigen Bochumerin den Harpener Hellweg ebenfalls in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der Hausnummer 10 zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des 23-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 23-Jährige sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Beifahrerin wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer aus Herne blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Bereich und leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell