Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Louisa R. ist wieder da!

Bochum (ots)

Die vermisste Louisa R. aus Bochum ist wieder da. Die 17-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

