Polizei Bochum

POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum: E-Scooter-Fahrer schlägt auf Pkw ein und flüchtet

Bochum (ots)

Am Freitagnachmittag, 10. Oktober, ist es in Bochum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein beteiligter E-Scooter-Fahrer ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen gegen 16.05 Uhr die Friedensstraße und wollte nach rechts in die Alleestraße einbiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenprall mit dem unbekannten E-Scooter-Fahrer, der zeitgleich die Alleestraße im Einmündungsbereich befuhr und in Folge der Kollision zu Boden stürzte.

Nachdem der Mann sich aufgerappelt hatte, verhielt dieser sich aggressiv und schlug mehrfach auf die Motorhaube sowie die Fensterscheibe des beteiligten Pkw ein. Nachdem ein Zeuge dazwischenging, entfernte sich der E-Scooter-Fahrer in Richtung Friedenstraße.

Eine eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ.

Der E-Scooter-Fahrer wird als ca. 1,75 Meter großer, schlanker Mann mit schwarzen Haaren mit kurzen Seiten, einem schwarzen Bart und "arabischem" Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Daunenjacke und einer Basecap.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun den E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell