Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogenfluss

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 37-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

