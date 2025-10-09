Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Montag (06.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), gegen 21.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz in der Watzmannstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen weißen Hyundai im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell