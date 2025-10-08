Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Mann in psychischem Ausnahmezustand fest

Augsburg (ots)

Mertingen, Druisheim - Am heutigen Mittwoch (08.10.2025) nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 24-jährigen Mann in einer Wohnung in Druisheim fest. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 10.15 Uhr wurde der Polizei ein verwirrter Mann mitgeteilt, welcher sich im Pappenheimring aufhalten solle. Einsatzkräfte stellten den Mann vor Ort fest, als er sich alleine in einer fremden Wohnung befand. Der 24-Jährige war ganz offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände hatte. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann schließlich gegen 12.40 Uhr in der besagten Wohnung fest. Bei ihm wurden leichte Verletzungen festgestellt. Der Mann wird nun in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

