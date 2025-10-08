PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - E-Bike-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (07.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen und einer 50-jährigen E-Bike-Fahrerin auf dem Radweg in der Amagasaki-Allee.

Gegen 18.45 Uhr fuhr die 50-jährige E-Bike-Fahrerin den Radweg in stadtauswärtige Richtung. Die 45-jährige Frau kam ihr hierbei entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden E-Bike-Fahrerinnen.

Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 50-jährige Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 50-jährige Frau.

Die 50-jährige Frau besitzt die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Die 45-jährige Frau besitzt die mexikanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

