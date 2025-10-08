Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Büroräume

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (06.10.2025), 18.30 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 07.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu Büroräumen in der Herrenbachstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell